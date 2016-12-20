В Анкаре вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание посольства США, передает турецкая газета Daily Sabah.

Инцидент произошел минувшей ночью. Мужчина открыл огонь рядом с входом в посольство, но был мгновенно задержан полицией. При задержании он ругался и произнес фразу «не играйте с нами».

По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал.

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о стрельбе возле посольства в Анкаре.

«Турецкие власти взяли человека под стражу и начали расследование. Мы высоко ценим их оперативные действия», —говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Американское посольство рекомендовало гражданам США избегать район, в котором произошел инцидент.

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Накануне в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. Неизвестный выстрелил в спину Карлову во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок». При этом нападавший кричал «Аллах акбар!» и «Месть за Алеппо!». Стрелявший был убит при задержании.

В российском МИДе убийство посла расценивают как теракт. Представитель МИД России Мария Захарова заявила. что вопрос будет поставлен перед СБ ООН.