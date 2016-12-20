Число жертв наезда грузовика на толпу на рождественской ярмарке в Берлине возросло до 12 человек. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

«Сегодня на Брайтшайдплатц погибли 12 человек, 48 находятся в больницах, некоторые с тяжелыми травмами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Напомним, накануне вечером на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека: один из них был найден мертвым. Как выяснила полиция, он был гражданином Польши.

Водителя фуры задержали примерно в 2 км от места трагедии. Как пишет Die Welt, он является выходцем из Пакистана и приехал в Германию 16 февраля 2016 года в качестве беженца. По данным СМИ, он мог проникнуть на территорию ФРГ под чужим именем.

Грузовой автомобиль, который въехал в толпу, принадлежал польской транспортной компании из Гданьска. По словам главы компании, за рулем должен был находиться его двоюродный брат, однако тот перестал выходить на связь с 16:00 понедельника. Он предположил, что машина могла быть угнана.

Полиция не исключает версию теракта, однако официального подтверждения этой информации пока нет.