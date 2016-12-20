Убившие посла России в Турции Андрея Карлова хотели подорвать нормализацию отношений между Москвой и Анкарой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Основная цель тех, кто задумал это варварское деяние — это подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией во многом для того, чтобы не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», — сказано в официальном заявлении главы российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, сегодня в Москве должна состояться встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана. На встрече главы МИД намерены принять меры, которые «сделают невозможным реализацию планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления».

Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Андрея Карлова. После инцидента глава государства провел совещание с главой МИД Сергеем Лавровым, главой ФСБ Александром Бортниковым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Также по турецкой инициативе состоялся разговор Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Помимо этого, Эрдоган выступил с видеообращением, в котором рассказал, что убийство нацелено на то, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией.

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Накануне в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. Неизвестный выстрелил в спину Карлову во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок». При этом нападавший кричал «Аллах акбар!» и «Месть за Алеппо!». Стрелявший был убит при задержании.

Нападавший — гражданин Турции 1994 года рождения Мерт Алтинташ. По информации турецких СМИ, с 2014 года он служил в спецназе страны. Стрелок был уволен из полиции в рамках расследования попытки переворота в Турции, которая произошла в июле.

В российском МИДе убийство посла расценивают как теракт. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос будет поставлен перед Совбезом ООН.