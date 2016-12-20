Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутской области выросло до 52 человек. Об этом «Новой газете» сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

«Общее число погибших составляет 52 человека. Еще 27 находятся на станционарном лечении в пяти больницах города, 12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

20 декабря объявлен в области днем траура по погибшим от суррогатного алкоголя.

По словам главного психиатра-нарколога Иркутской области Эльвиры Торбеевой, всех выживших после отравления направят на лечение от алкогольной зависимости.

После массового отравления косметическими лосьонами премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изъять «Боярышник» из оборота либо наладить контроль за его продажей. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила приостановить продажу спиртосодержащей продукции в Иркутской области, при этом она допустила, что действие запрета при необходимости может быть расширено.

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что законопроекты об ужесточении оборота спиртосодержащей продукции примут в ближайшее время. Эту инициативу поддержали в Росалкогольрегулировании.

Напомним, 19 декабря в Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации после массового отравления косметическими спиртосодержащими препаратами. Причиной отравления стали метанол и антифриз, которые содержались в настойке «Боярышник».

Полиция задержала пятерых распространителей средства и изъяла более двух тысяч емкостей с суррогатом. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.