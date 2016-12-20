Грузовой автомобиль был направлен в толпу на рождественской ярмарке в Берлине намеренно, сообщает местная полиция.

«Наши следователи исходят из того, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественском рынке», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте берлинской полиции.

По данным Bild, предполагаемый водитель грузовика мог быть известен полиции ФРГ, поскольку ранее он совершал мелкие правонарушения.

После инцидента в городе усилены меры безопасности.

Напомним, накануне вечером на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. В результате трагедии погибли 12 человек.

Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека: один из них был найден мертвым. Как выяснила полиция, он был гражданином Польши.

Водителя фуры задержали примерно в 2 км от места трагедии. Как пишет Die Welt, он является выходцем из Пакистана и приехал в Германию 16 февраля 2016 года в качестве беженца. По данным СМИ, он мог проникнуть на территорию ФРГ под чужим именем.

Грузовой автомобиль, который въехал в толпу, принадлежал польской транспортной компании из Гданьска. По словам главы компании, за рулем должен был находиться его двоюродный брат, однако тот перестал выходить на связь с 16:00 понедельника. Он предположил, что машина могла быть угнана.