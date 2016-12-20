Крупнейший частный импортер российского газа в Турцию Akfel Holding национализирован Анкарой из-за подозрения в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти называют организатором попытки переворота в стране, пишет «Коммерсант».

Akfel Holding, на который приходится около 20% поставок «Газпрома» в Турцию, национализировали на основании декрета № 674, позволяющего «брать под контроль» компании, подозреваемые в финансировании организации, признанной в Турции террористической.

В начале декабря турецкие власти сменили совет директоров Akfel Holding, введя в него представителей Фонда страхования вкладов (TMSF), который, по словам источников издания, выполняет функции акционеров.

«У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», — рассказал собеседник «Коммерсанта», близкий к «Газпрому».

Akfel Holding является крупнейшим частным импортером российского газа в Турцию. В холдинг входят три компании: Аkfel Gas (имеет действующий контракт с "Газпромом" на 2,25 миллиарда кубометров газа в год), а также Avrasia и Enerco, 60% которых принадлежит совместному предприятию Akfel и Газпромбанка.

Напомним, в начале декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство морского участка «Турецкого потока» начнется во второй половине 2017 года. Планируется, что обе нитки будут введены в строй до конца 2019 года.