Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил встретить наступающий Новый год в республике — «лучшем месте», где может быть «удивительно красивая, просто сказочная обстановка», об этом он написал в своем Instagram.

«Дорогие друзья! Приближается Новый год! Взрослые и дети связывают с ним много надежд. Обычно это самое холодное время, которое греет душу сильнее, чем в августе. Каждому хочется волшебства, уюта, общения с близкими и друзьями! А для этого нужна удивительно красивая, просто сказочная обстановка. Лучшего места вам не найти, чем Чечня, наши города и наши горы!», — пригласил Кадыров.

Глава Чечни также сослался на данные комитета правительства Чечни, «согласно которым только в воскресный день в Чечне гостили более пятисот туристов в составе тридцати групп из разных регионов России, начиная от Сахалина и заканчивая Петербургом».

«Грозный и вся Чечня ждут вас!», — заключил Кадыров.

Напомним, накануне в городе Грозный вооруженные люди напали на полицейских, в результате, по сообщению регионального Следственного комитета, погибли трое сотрудников дорожной инспекции. Позднее Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации в Грозном были убиты семь боевиков. Спецоперация проходила в горно-лесистой местности в нескольких километрах от Грозного. Руководил спецоперацией лично Кадыров.

Глава Чечни также посетовал на то, что СМИ «умышленно нагнетали ситуацию», заявляя о перестрелке и взрывах в центре Грозного. Напомним, о том, что в Грозном после нападения на полицейских возобновилась перестрелка, а также, что силовики задерживают родственников и знакомых убитых, сообщал ранее «Кавказский узел».

Ответственность за нападения в Грозном взяло на себя «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщила группа независимых расследований военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT). Информация в твиттере группы появилась в тот же день (19 декабря), что и пост Кадырова с приглашением посетить Чеченскую республику в Новый год.