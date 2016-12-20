Российская оперативно-следственная группа вылетела в Турцию для расследования убийства посла Андрея Карлова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в состав группы вошли сотрудники российских спецслужб, Следственного комитета и министерства иностранных дел.

«Всего в составе группы будет работать 18 человек. Группа будет действовать в Турции в рамках расследования убийства посла РФ Андрея Карлова, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора накануне между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал Песков.

По словам пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирины Касимовой, сегодня в турецком аэропорту пройдет траурная церемония с участием высшего руководства Турции и представителей дипкорпуса. Затем тело Карлова будет отправлено на родину.

В свою очередь в российском МИДе предостерегли граждан от поездок в Турцию. Как отметил замглавы МИД Олег Сыромолотов, «если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью». Замглавы ведомства добавил, что россияне перед поездкой в Турцию «должны как следует подумать, потому что там теракты почти ежедневно».

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Накануне в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. Неизвестный выстрелил в спину Карлову во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок». При этом нападавший кричал «Аллах акбар!» и «Месть за Алеппо!». Стрелявший был убит при задержании.

Нападавший — гражданин Турции 1994 года рождения Мерт Алтинташ. По информации турецких СМИ, с 2014 года он служил в спецназе страны. Стрелок был уволен из полиции в рамках расследования попытки переворота в Турции, которая произошла в июле.

В российском МИДе убийство посла расценивают как теракт. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос будет поставлен перед Совбезом ООН.