Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для должностных лиц за незаконное преследование предпринимателей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в статью 299 УК России «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», максимальный срок заключения по которой составляет пять лет.

Как отмечается в законопроекте, уголовная ответственность вводится за незаконное возбуждение уголовного дела, «если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба».

В новой редакции срок наказания за незаконное преследование увеличивается до 10 лет.

Ранее поправки к закону одобрили Госдума и Совет Федерации. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что поправки помогут снизить число случаев, когда предприниматели по итогам расследования возбужденных дел хоть и не лишались свободы, но теряли бизнес.

В послании Федеральному собранию президент поблагодарил депутатов за поддержку внесенного им документа. По словам Путина, этот закон «значительно усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию дел, в том числе с целью помешать работе предпринимателей».