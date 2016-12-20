Путин ужесточил наказание за незаконное преследование бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для должностных лиц за незаконное преследование предпринимателей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в статью 299 УК России «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», максимальный срок заключения по которой составляет пять лет.
Как отмечается в законопроекте, уголовная ответственность вводится за незаконное возбуждение уголовного дела, «если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба».
В новой редакции срок наказания за незаконное преследование увеличивается до 10 лет.
Ранее поправки к закону одобрили Госдума и Совет Федерации. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что поправки помогут снизить число случаев, когда предприниматели по итогам расследования возбужденных дел хоть и не лишались свободы, но теряли бизнес.
В послании Федеральному собранию президент поблагодарил депутатов за поддержку внесенного им документа. По словам Путина, этот закон «значительно усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию дел, в том числе с целью помешать работе предпринимателей».