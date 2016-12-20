Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей будет задержана.

«Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек», — говорится в заявлении ПФР.

В фонде подчеркнули, что все необходимы средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что организация на несколько недель задержит единовременную выплату в 5 тысяч рублей из-за нехватки средств.

«У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тысяч рублей, кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но к сожалению в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства», — приводит слова Дроздова ТАСС.

Вместе с тем, глава ПФР попросил коллег провести работу с гражданами и с «Почтой России». «У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения», — сказал Дроздов.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам в размере в январе 2017 года. Предложение о единовременной выплате пяти тысяч рублей пенсионерам вместо второй индексации в 2016 году было подготовлено правительством. На выплату могут рассчитывать пенсионеры, постоянно проживающие на территории России — около 43 миллионов человек.

Единовременную выплату пяти тысяч рублей пенсионерам поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, это лучше, чем индексация, которую премьер сравнил с «размазыванием тонким слоем».