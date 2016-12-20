Девятый арбитражный суд Москвы отказал в апелляционной жалобе Роскомнадзору в отношении одного из активов томской медиагруппы ТВ-2.

Ведомство требовало отменить решения суда первой инстанции, постановившего, что Роскомнадзор незаконно отказал главреду ТВ-2 Виктору Мучнику в продлении лицензии на вещание радиостанции «Европа Плюс Томск» на основании того, что у него якобы есть второе гражданство. Таким образом, региональная телекомпания ТВ-2 выиграла в борьбе за один из последних «выживших» активов.

На судебном заседании Роскомнадзор заявил два ходатайства. Сначала о переносе заседания (уже в пятый раз), а когда суд отказал, — о перерыве. Роскомнадзор просил время, чтобы разобраться, какова процедура проверки отсутствия двойного гражданства. Для этого он хотел направить запросы в МИД, в Совет по правам человека, в аппарат правительства и другие органы госвласти. Суд отказал и во втором ходатайстве.

В итоге, рассмотрев дело, суд поставил отказать Роскомнадзору в удовлетворени жалобы.

Материал дополняется