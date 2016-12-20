Читайте также Атаку на рождественский базар в Берлине признали терактом. Подробности трагедии и реакция властей

Правоохранительные органы Германии считают инцидент с грузовым автомобилем на рождественской ярмарке в Берлине терактом. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Suddeutsche Zeitnung.

«Многого о совершенном преступлении мы пока не знаем с необходимой ясностью, но мы должны, исходя из имеющегося на данный момент положения дел, исходить из версии террористического акта», — сказала она.

Канцлер отметила, что гражданам Германии будет особенно тяжело, если подтвердится, что устроивший атаку попросил убежище в стране.

«Это будет особенно неприятно для многих немцев, которые ежедневно оказывают помощь тем беженцам и людям, которые действительно нуждаются в нашей защите и стремятся интегрироваться в нашу страну», — сказала Меркель.

Напомним, накануне вечером на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. В результате трагедии погибли 12 человек. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека: один из них был найден мертвым. Как выяснила полиция, он был гражданином Польши.

Водителя фуры задержали примерно в 2 км от места трагедии. Как пишет Die Welt, он является выходцем из Пакистана и приехал в Германию 16 февраля 2016 года в качестве беженца. Он мог проникнуть на территорию ФРГ под чужим именем.

По данным Bild, предполагаемый водитель грузовика мог быть известен полиции ФРГ, поскольку ранее он совершал мелкие правонарушения.

Грузовой автомобиль, который въехал в толпу, принадлежал польской транспортной компании. Фирма предполагает, что машина могла быть угнана.

После инцидента в городе усилены меры безопасности.