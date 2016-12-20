С июля следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 7,8 тысячи рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Таким образом, размер МРОТ увеличивается на 300 рублей. В последний раз правительство повышало прожиточный минимум в июне этого года. Тогда МРОТ повысили с 6,2 тысяч до 7,5 тысяч рублей.

В сентябре этого года правительство увеличило прожиточный минимум на 180 рублей – до 9956 рублей.

В октябре вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что почти пять миллионов человек в России получают минимальную зарплату.

«Сегодня на российском рынке почти пять миллионов человек у нас работают на минимальной оплате труда. 1,8 млн человек — это бюджетники, которые работают на минимальной оплате труда», — сказала она.

Власти обещают довести МРОТ до прожиточного минимума до 2020 года.