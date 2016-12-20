Поисковый сервис авиабилетов Aviasales не подтвердил слова министра транспорта России Максима Соколова о снижении средней стоимости авиабилетов на внутренние рейсы по стране на 11%.

«По нашим данным, средний чек на авиабилеты по России действительно снизился, но на 7%. Такую цифру мы видим за 11 месяцев», — сообщил «Новой газете» PR-директор компании Янис Дзенис.

Так, по его словам, средний чек составил 14592 рубля. При этом цены на авиабилеты на европейские направления в среднем выросли на 5 %, на азиатских направлениях средник чек вырос на 6%.

«Это связано с инфляцией. Кроме того, спрос на внешние направления снижается уже второй год, в самолетах становится меньше пассажиров, и рынок регулирует сам себя», — отметил представитель Aviasales.

Ранее во вторник министр транспорта Максим Соколов на заседании фракции «Единая Россия» заявил, что средняя цена авиабилетов по России снизилась в этом году на 10-11%. При этом Соколов добавил, что если годовая инфляция составит 6%, то реальная стоимость билетов снизилась почти на 15%.

По данным Росавиации, российские авиакомпании за 10 месяцев 2016 года сократили объем пассажирских перевозок на 6,8% в годовом выражении, до 75,35 млн человек.