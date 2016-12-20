Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2017-2019 годы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что доходы бюджета будут расти в ближайшие годы, и в 2017 году составят 13 487,6 млрд рублей. В 2018 — 14 028,5 млрд, а в 2019 — 14 844,8 млрд. При этом расходы в 2017 году значительно превысят доходы и составят 16 240,8 млрд. В 2018 году — 16 039,7 млрд, а в 2019 — 15 986,98 млрд.

На финансирование дефицита бюджета в 2017 году планируется использовать 1,152 триллиона рублей из Резервного фонда и 659,6 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет сверстан из расчета цены на нефть 40 долларов за баррель и инфляции в пределах 4%. Курс доллара к рублю на 2017 год устанавливается в размере 67,5 рубля за доллар, в 2018 году - 68,7 рубля, в 2019 году - 71,1 рубля.

Неделей ранее члены Совета Федерации одобрили проект федерального бюджета. Как сообщалось, в этом году федеральный бюджет достиг максимальной секретности за всю постсоветскую историю: закрытые статьи расходов были увеличены сразу на 800 млрд рублей. Отмечалось, что дополнительные ассигнования поступят в распоряжение Министерства обороны.