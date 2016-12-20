Полиция Берлина ошиблась и задержала не того человека, который управлял грузовиком, взрезавшимся в толпу людей на рождественской ярмарке, передает Die Welt со ссылкой на источники.

По информации издания, задержанный ранее пакистанец «является не тем человеком», который причастен к теракту. АР отмечает, что задержанный отрицает свою вину, он просил в Германии убежища.

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Сообщается, что подозреваемый все еще находится на свободе.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер подтвердил, что в кабине грузовика обнаружено тело гражданина Польши, его застрелили. Сам автомобиль принадлежит польской компании по грузоперевозкам. Владелец фирмы, передает АР, рассказал, что его просили опознать убитого. Им оказался 37-летний водитель фирмы.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала случившееся терактом.

Напомним, накануне вечером на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. В результате трагедии погибли 12 человек. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека: один из них был найден мертвым.