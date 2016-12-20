Главы МИД России, Ирана и Турции согласовали заявление по политическому процессу в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Мы согласовали совместное заявление министров иностранных дел Ирана, России и Турции по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта», — сказал Лавров.

Стороны, говорит Лавров, призывают уважать суверенитет, территориальную целостность и единство Сирии, а также призывают к выполнению условий Женевских переговоров.

По его словам, Россия, Иран и Турция готовы стать гарантами переговоров по соглашению между правительством Сирии и оппозицией.

Накануне в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. Нападавший — гражданин Турции 1994 года рождения Мевлют Мерт Алтынташ. Он выстрелил в спину Карлову во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок».

С 2014 года Алтынташ служил в спецназе страны. Стрелок был уволен из полиции в рамках расследования попытки переворота в Турции, которая произошла в июле.