Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщества, в которых продавалась продукция и комплектующие для автоматов по продаже спиртовой настойки боярышника.

Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе «ВКонтакте», 5 сообществ были заблокированы еще 29 ноября после обращения депутата от партии «Единая Россия» Николая Говорина.

«Не совсем корректно привязывать блокировку групп, торгующих продукцией для «алкоматов» к вчерашним событиям (массовому отравлению «Боярышником» в Иркутске — ред.). Видимо, в «Единой России» сегодня решили напомнить, что партия ведет борьбу с суррогатным алкоголем», — сказал пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

В ноябре, по его словам, единоросс отправил запрос о блокировке шести сообществ по продаже алкосодержащих напитков. Сотрудники «ВКонтакте» рассмотрели запрос и решили заблокировать 5 из них.

«Мы посчитали, что на нашей площадке существование таких сообществ недопустимо в силу того, что политика соцсети по отношению к распространению табачной и алкогольной продукции довольно жесткая», — пояснили в пресс-службе.

Шестое сообщество, рассказывает Красников, было юмористическим и содержало различные картинки, в том числе, и про «Боярышник».

Во «ВКонтакте» не исключают появления новых обращений о блокировке подобных групп.

«Мы все находимся внутри этой среды, поэтому пользователи соцсети должны самостоятельно за ней следить. Не нужно лениться и забывать, что можно пожаловаться на любой контент, для этого есть специальные «кнопки». Каждое обращение будет рассмотрено отдельно», — напомнил пресс-секретарь «ВКонтакте».

Ранее пресс-служба «Единой России» сообщила, что администрация социальной сети дала положительный ответ на обращение первого зампредседателя думского комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, в котором он просил заблокировать страницы и сообщества, торгующие продукцией и комплектующими для «алкоматов».

Напомним, 20 декабря объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим от отравления средством для ванн «Боярышник». Причиной отравления стали метанол и антифриз, которые содержались в настойке боярышника. После употребления средства, по последним данным, погибли 52 человека.

В связи с этим премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изъять «Боярышник» из оборота либо наладить контроль за его продажей. Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что законопроекты об ужесточении оборота спиртосодержащей продукции примут в ближайшее время. Эту инициативу поддержали в Росалкогольрегулировании.

Полиция задержала пятерых распространителей средства и изъяла более двух тысяч емкостей с суррогатом. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.