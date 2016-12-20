Российская версия журнала Interview приостанавливает выпуск в новом году, передает ТАСС.

«В связи с окончанием пятилетней лицензии Andy Warhol's Interview в России и усложнившейся экономической ситуацией в стране издательский дом принял решение приостановить выпуск журнала и сайта Interview в 2017 году», — сообщили представители издания.

Юбилейный 450-страничный выпуск Interview Russia появился в продаже 1 декабря. В него вошли лучшие материалы журнала за пять лет.

Сайт издания продолжит работу до конца 2016 года.

В начале декабря журнал The New Times объявил, что уходит из розничной продажи. Главный редактор Евгения Альбац рассказала, что некоторое время бумажный журнал будет продаваться в киосках на вокзалах и в аэропортах, но «это временно». Издание можно будет получить только по подписке.