Новая газета

21.12

«Ждановщина — реакция Сталина на волю народа к свободе». Читает профессор Зубов. Регистрация

В России перестанет выходить журнал Interview

Общество

Российская версия журнала Interview приостанавливает выпуск в новом году, передает ТАСС.

«В связи с окончанием пятилетней лицензии Andy Warhol's Interview в России и усложнившейся экономической ситуацией в стране издательский дом принял решение приостановить выпуск журнала и сайта Interview в 2017 году», — сообщили представители издания.

Юбилейный 450-страничный выпуск Interview Russia появился в продаже 1 декабря. В него вошли лучшие материалы журнала за пять лет.

Сайт издания продолжит работу до конца 2016 года.

В начале декабря журнал The New Times объявил, что уходит из розничной продажи. Главный редактор Евгения Альбац рассказала, что некоторое время бумажный журнал будет продаваться в киосках на вокзалах и в аэропортах, но «это временно». Издание можно будет получить только по подписке.

Теги:
журналисты, сми

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