ФСИН предварительно оценил стоимость затрат, которые служба понесла в связи с заявлением осужденного активиста Ильдара Дадина о пытках в карельской колонии, в 1 млн рублей. Об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко, передает Интерфакс.

«Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медкомиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование, ред.) и обратно, медицинские обследования — все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей», — заявил Максименко.

В настоящее время ФСИН подсчитывает точную сумму ущерба, «после чего будет принимать решение, предъявлять претензии об ущербе или нет», добавил представитель ведомства.

Напомним, ранее ФСИН допустила подачу иска о клевете в отношении Дадина.

Пресс-бюро ФСИН сообщало, что Дадина обследовало несколько медицинских комиссий районного и городского уровней, которые не обнаружили у осужденного телесных повреждений.

Кроме этого, правозащитники договорились с ФСИН по поводу профессиональной консультации с независимым врачом, которого привезли в колонию к Дадину, а именно с одним из ведущих неврологов-эпилептологов России, доктором медицинских наук, профессоором Василием Генераловым. Однако Дадин неожиданно отказался от обследования, позволив врачу провести лишь зрительный осмотр.

Максименко назвал Дадина «очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Верховный суд отказался проверять законность приговора в отношении активиста.

Гражданский активист Дадин стал первым и пока единственным в России осужденным за неоднократное участие в уличных акциях (статья 212.1 УК РФ).

В 2015 году Басманный суд Москвы признал его виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд позднее снизил наказание на полгода — до двух с половиной лет.

1 ноября СМИ опубликовали письмо Ильдара Дадина, в котором он рассказал о пытках и избиениях в исправительной колонии №7 в Карелии.

После этого карельскую колонию, где отбывал наказание Дадин, посетила комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте в составе Игоря Каляпина и Павла Чикова.

По итогам двухдневной работы Каляпи заявил, что он «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».