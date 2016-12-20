Суд в Тюмени признал блогера Алексея Кунгурова виновным по статье «оправдание терроризма» за пост в блоге на LiveJournal, посвященный российской кампании в Сирии. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. Об этом сообщил «Новой газете» друг его семьи Максим Карпиков.

Кунгуров — известный в Тюменской области политтехнолог, участвовавший в выборах, и один из топовых ЖЖ-блогеров.

В ноябре 2015 года он опубликовал несколько постов о целесообразности участия России в международной операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), бомбардировок и расходовании на это бюджетных средств. Большой общественный резонанс получил его пост «Кого на самом деле бомбят путинские соколы».

Кунгурова задержали 3 марта, у него дома провели обыск, изъяли компьютер. Управление ФСБ по Тюменской области возбудило против блогера уоловное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Как выяснилось позднее, дело завели после нескольких заявлений граждан о том, что текст может нарушать антитеррористическое законодательство.

Сначала Кунгурова отпустили под подписку о невыезде, но с июня мера пресечения была изменена, с тех пор он находился под стражей.

По словам жены блогера Асии Байшихиной, экспертизу текста Карпикова проводил доцент кафедры журналистики Тюменского госуниверситета Владимир Лысов. В посте, как заключил эксперт, «присутствуют призывы к расколу в обществе, к конкретным, иными словами, к революционным действиям определенного характера, к дестабилизации общественно-политической жизни страны». Также он выявил у блогера «словосочетания тенденциозные, агрессивно настроенные, недвусмысленно призывающие к насильственным действиям в отношении к президенту России».

Карпиков вызвался быть общественным защитником, однако, как выяснилось позднее, эксперт Лысенко заявил, что ему поступают угрозы в связи с его заключением. Тогда по ходатайству обвинения суд решил рассматривать дело в закрытом режиме.

Выездная коллегия приволжского окружного военного суда в здании Тюменского областного суда начала процесс 12 декабря. Карпиков отметил, что дело, насчитывающее восемь томов, было рассмотрено всего за семь дней заседаний. По словам адвоката, суд отклонил почти все ходатайства стороны защиты.

Свою вину Алексей Кунгуров отрицает. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Блогер «сразу был настроен на обвинительное заключение», отметил собеседник «Новой». Приговор, скорее всего, будут обжаловать.