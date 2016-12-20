Российский актер Александр Яковлев скончался на 71-м году жизни, сообщает сайт Союза кинематографистов России.

По информации союза, Яковлев умер после продолжительной болезни.

Известен своими ролями в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Семнадцать мгновений весны», «Легенда №17» и «Метро».

Яковлев закончил Горьковское театральное училище. После работал во Владимирском областном драматическом театре, Московском областном ТЮЗе, Московском областном драматическом театре им. А.Н.Островского.