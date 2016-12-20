Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 58 человек, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Еще 97 человек пострадали.

По информации ведомства, врачи борются за жизнь 38 человек, большинство из которых находятся в тяжелом состоянии.

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В Иркутской области объявлен траур по погибшим в результате отравления «Боярышником». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

После массового отравления косметическими лосьонами премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изъять «Боярышник» из оборота либо наладить контроль за его продажей. Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что законопроекты об ужесточении оборота спиртосодержащей продукции примут в ближайшее время.

Полиция задержала пятерых распространителей средства и изъяла более двух тысяч емкостей с суррогатом. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.