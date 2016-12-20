Тверской районный суд Москвы признал судью Конституционного суда Татарстана Рашида Гафиятуллина виновным по статье 159, часть 4 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Гафиятуллина приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Также суд постановил лишить его звания заслуженного юриста России. Гафиятуллин взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд признал виновными по этому же делу двух других фигурантов — Эдуарда Ахмерова и Сергея Новоселова. Обоих приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Процесс по делу о мошенничестве начался в Тверском суде в сентябре. Дело было решено рассматривать в столице по просьбе Генпрокуратуры — из-за опасений, что татарстанские суды не смогут принять объективное решение.

По версии следствия, в 2011 году Гафиятуллин участвовал в схеме хищения у местного предпринимателя денег и имущества на сумму 13,2 млн рублей, когда он был начальником правового управления правительства Татарстана. Потерпевшим оказался Евгений Бородин, занимавшийся строительным бизнесом. Сейчас он занимает должность ректора в частном вузе Институт региональной политики.

В 2011 году из-за невозможности предпринимателя выплачивать два крупных кредита банк «Спурт» обратился в суд. Вскоре принадлежащие ему нежилые здания и земельный участок были арестованы и проданы. В декабре того же года Бородин обратился к Гафиятуллину за помощью. Тот согласился ему помочь с использованием собственных «служебных и личных связей». Ахмеров и Новоселов, знакомые Гафиятуллина, передали Бородину, что за помощь он возьмет 1,5 млн рублей. Бородин передал эту сумму, однако соучастники мошеннической схемы потребовали еще больше денег. В итоге Бородин передал им более 4,5 млн рублей и офис в центре Казани стоимостью 8,5 млн рублей.

Свое имущество Бородин назад так и не получил, и тогда он решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Уголовное дело начал рассматривать центральный аппарат Следственного комитета.