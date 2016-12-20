Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на ежегодной пресс-конференции заявила, что информация о ее неумеренных тратах на представительские расходы, не соответствует действительности.

Ранее «Новая газета» сообщала, что, согласно документам с сайта госзакупок, за четыре года на командировки Ковтун потрачено около 14 миллионов рублей. В эту сумму вошли не только перелеты бизнес-классом и обслуживание в вип-залах аэропортов, но и постой в самых дорогих номерах московских и петербургских гостиниц.

На ежегодной пресс-конференции на вопрос корреспондента «Новой» о тратах на представительские расходы Марина Ковтун заявила: «Расходы на деятельность губернатора утверждены бюджетом Мурманской области, эти расходы неизбежны. В год я совершаю более 60 командировок, мне же надо где-то размещаться. Информация, что я живу в номерах за 60 тысяч рублей — это ложь».

Впрочем, цифра в 60 тысяч рублей нами и не упоминалась — столь дорогих номеров, видимо, просто, не нашлось. Пока максимум, достигнутый заполярным губернатором, — 51 тысяча рублей за сутки. В распоряжении редакции имеются платежные поручения, выписанные для расчетов с отелями. Из них следует, в частности, что за размещение госпожи Ковтун (данные гостя указаны в документе) в гостинице «Интерконтиненталь-Тверская» в Москве с 23 по 25 сентября 2016 года, то есть за две ночи, перечислено из бюджета области 102 660 рублей.

Платежное поручение для расчета с гостиницей

Источник «Новой газеты» также сообщил, что по фактам превышения лимитов представительских расходов чиновниками Мурманской области проверку проводит Генпрокуратура. Официального подтверждения этому пока не поступило.