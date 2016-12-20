Губернатор Мурманской области заявила, что не ночевала за счет бюджета в вип-номерах гостиниц. Документы это опровергают
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун на ежегодной пресс-конференции заявила, что информация о ее неумеренных тратах на представительские расходы, не соответствует действительности.
Ранее «Новая газета» сообщала, что, согласно документам с сайта госзакупок, за четыре года на командировки Ковтун потрачено около 14 миллионов рублей. В эту сумму вошли не только перелеты бизнес-классом и обслуживание в вип-залах аэропортов, но и постой в самых дорогих номерах московских и петербургских гостиниц.
На ежегодной пресс-конференции на вопрос корреспондента «Новой» о тратах на представительские расходы Марина Ковтун заявила: «Расходы на деятельность губернатора утверждены бюджетом Мурманской области, эти расходы неизбежны. В год я совершаю более 60 командировок, мне же надо где-то размещаться. Информация, что я живу в номерах за 60 тысяч рублей — это ложь».
Впрочем, цифра в 60 тысяч рублей нами и не упоминалась — столь дорогих номеров, видимо, просто, не нашлось. Пока максимум, достигнутый заполярным губернатором, — 51 тысяча рублей за сутки. В распоряжении редакции имеются платежные поручения, выписанные для расчетов с отелями. Из них следует, в частности, что за размещение госпожи Ковтун (данные гостя указаны в документе) в гостинице «Интерконтиненталь-Тверская» в Москве с 23 по 25 сентября 2016 года, то есть за две ночи, перечислено из бюджета области 102 660 рублей.
Источник «Новой газеты» также сообщил, что по фактам превышения лимитов представительских расходов чиновниками Мурманской области проверку проводит Генпрокуратура. Официального подтверждения этому пока не поступило.