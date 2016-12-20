В Сенате США создадут специальный комитет, который займется проблемами кибербезопасности. Об этом сообщает газета The Hill.

Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение Конгресса сенатор от Республиканской партии Кори Гарднер. Он и ранее призывал к созданию подобного комитета, но не пытался образовать его, используя возможности законодательства.

Днем ранее сенаторы от демократов направили руководству Республиканской партии письмо с призывом создать комитет по кибербезопасности, который займется расследованием вмешательства российских хакеров в американские выборы.

Напомним, идеи о создании структуры, ответственной за кибербезопасность США, стали появляться из-за подозрений о причастности России к серии хакерских атак.

Ранее президент США Барак Обама заявил, что спецслужбы страны провели анализ вмешательства России в американские выборы, и в связи с этим пообещал принять меры. Тем не менее, он отверг все предложения своих помощников и сотрудников спецслужб, разработавших ряд ответных мер, посчитав их неэффективными и небезопасными.

Сообщалось, что Обаме предлагали заблокировать «тайные» счета «узкого круга» президента России Владимира Путина в банках Европы и Азии, а также запретить руководству Главного управления Генерального штаба РФ (ГРУ РФ) въезд в США. Кроме того, звучала идея вывести из строя части инфраструктуры, которую, по данным американских спецслужб, используют российские хакеры. Этот вариант отвергли из-за боязни выставить напоказ средства, внедренные американцами в российские сети.

По данным телеканала NBC, американская разведка считает, что президент России Владимир Путин лично участвовал в «тайной российской кампании» по вмешательству в президентские выборы в США. По данным спецслужб, Путин лично следил, как использовать материалы Демократической партии.

«То, что началось как «вендетта» против Хиллари Клинтон, превратилось в попытку показать коррупцию в американской политике и «разделить ключевых союзников США, создавая видимость, что (другие страны) не могут полагаться на США как на заслуживающего доверия мирового лидера», — сказал собеседник NBC.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин, дал «четкий ответ» Обаме по этому вопросу при личной встрече.

«Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались. Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама», — сказал он.