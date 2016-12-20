Правоохранительные органы Украины открыли дело в отношении Booking.com из-за бронирования гостиниц в Крыму, сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский.

По его мнению, Booking.com нарушает статью 332-1, 191 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу и присвоение, растрата имущества). Сайт, пишет депутат, должен быть заблокирован на территории Украины до тех пор, пока сервис не закроет возможность бронирования номеров в гостиницах Крыма.

«Более того, Booking.com должны возместить Украине все незаконно полученные средства! А как соучастник преступления может понести и более серьезную ответственность - в плоть до полной компенсации ущерба от аннексии нашего имущества», — пишет Логвинский.

Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году. В 2005 году систему выкупила компания The Priceline Group. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.