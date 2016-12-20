В аэропорту Анкары Эсенбога прошла церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, передает Интерфакс.

На церемонии присутствовали родственники погибшего посла, работники посольства РФ в Анкаре, вице-премьер Турции Торгул Тюркеш, глава МВД Турции Сулейман Сойлу, мэр Анкары Мелик Гекчек.

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Самолет Ту-15 с телом погибшего посла вылетел из Анкары в Москву. Ожидается, что в 21:00 он будет в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лично встретит в аэропорту тело Андрея Карлова.

Накануне в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. Нападавший — гражданин Турции 1994 года рождения Мевлют Мерт Алтынташ. Он выстрелил в спину Карлову во время его выступления в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок».

С 2014 года Алтынташ служил в спецназе страны. Стрелок был уволен из полиции в рамках расследования попытки переворота в Турции, которая произошла в июле.

Карлов был назначен послом России в Турции в 2013 году.