«Новая газета» располагает сведениями о том, что перед чеченским руководством поставлена задача сформировать два батальона каждый по 600 человек для отправки в Сирию. За выполнение задачи отвечает депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Рекрутинг в батальоны для решения задач в Сирии, по данным источников «Новой газеты», продолжается уже несколько месяцев.

Подробно об одной из схем такого рекрутинга стало известно на примере ОМВД по Шелковскому району ЧР. От сотрудников Шелковского ОМВД по ЧР «Новой газете» стало известно, что новый начальник набрал 10 человек в спецроту при Шелковском ОМВД по ЧР. Спецрота занимается усиленной физической и боевой подготовкой. Родственник одного из служащих в спецроте пояснил «Новой газете», что «всех добровольцев взяли в том числе для возможного участия в наземной операции в Сирии».

Аналогичные спецроты, по данным «Новой газеты», созданы и в других районных ОМВД Чечни.

Одним из командиров созданных батальонов может стать Апти Болотханов. Этот человек ранее известен участием в боях на территории Донбасса на стороне самопровозглашенной ДНР, совместными фотографиями с Александром Захарченко.

Апти Болотханов — слева. Александр Захарченко — в центре.

Особо стоит отметить, что власти стремятся рекрутировать в «сирийские» батальоны членов тех чеченских семей, родственники которых уже ушли воевать на стороне запрещенного в России «Исламского государства».

Читайте также ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Грозном

Подробнее о нападении на полицейских в Грозном 17 декабря и о том, как в Чечне реагируют на войну России в Сирии — читайте в ближайшее время.