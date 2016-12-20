Департамент транспорта Москвы разместил в метро рекламу о предстоящей премьере исторической драмы «Викинг» с предложением москвичам «учавствовать» в киноквесте, посвященном фильму.

Фото: Сергей Казарновский

Ранее Московский метрополитен провел флешмоб в поддержку фильма. Так, в подземку на стации «Сретенский бульвар» спустились мужчины в кольчугах и шлемах с кинжалами и топорами в руках. Они делали с пассажирами селфи и дарили им цветы.

Премьера фильма «Викинг» состоится 29 декабря. Сюжет посвящен приходу к власти князя Владимира. Бюджет киноленты составил 1,2 млрд рублей. Фильм снят при поддержке «Фонда кино» и министерства культуры.