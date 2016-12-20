Сотрудники предприятий «Кингкоул», протестующие в Ростовской области, рассказали, что их не пустили в Москву на встречу с депутатами Госдумы.

«Мы стоим в пикете полгода, две голодовки прошли уже. Результатов никаких. Осенью к нам приехали депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Николай Коломейцев. Встреча с ними была 23 ноября, на этот же день администрация назначила встречу с первым замгубернатора Александром Гребенщиковым. По сути ничего им не было сказано», — рассказала «Новой газете» маркшейдер, активистка инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева.

В этот же день, продолжила Авачева, на встречу с депутатами Госдумы собрались 500 человек. Парламентарии сказали шахтером, что вопрос с их зарплатами решится, деньги будут выделены из Резервного фонда. Зарплаты, по словам депутатов, шахтерам должны были перечислить в течение полутора месяцев.

«Люди поверили, впервые надежда появилась. Люди им аплодировали. Потому что как мы живем… Два года без денег. У людей нет денег ни кредиты выплачивать, ни поесть, ни поболеть. Шесть человек уже умерло, сильные, нестарые мужики, кто к нам на пикеты ходили. Теперь жены… вдовы ходят за них», — говорит она.

«В декабре те же депутаты пригласили в туристическую поездку в Москву. Посетить зоопарк и заодно депутатов-коммунистов. Как ответный визит. И чтоб ускорить наш вопрос. Мы должны были встречаться у памятника героям-дружинникам на Красной Пресне. Это был бы не митинг, а встреча с депутатами, на встречу разрешения не надо. Мы знали, что в Госдуме про нас говорят. Что выступает депутат Максим Щеблыкин, просит, чтобы пенсионеры-шахтеры частной угольной промышленности бесплатно получали пайковой уголь», — продолжает Татьяна.

По ее словам, Щеблыкин занимается этим вопросом с 2010 года, и те люди, с которыми он пообещал бесплатный уголь, уже умерли.

«Он (Щеблыкин — ред.) же говорил, что надо по нам создать рабочую группу и выплачивать деньги из резервного фонда. А правительство нашей области опять против — давайте, мол, 50 миллионов у предпринимателей возьмем, всем по денежке раздадим, а потом еще что-нибудь найдется. Это просто деньги распылить. Как перед выборами 20 миллионов рублей распылили — кто по сто рублей получил, кто по 200, кто по 2 тысячи».

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Авачева рассказывает, что 159 человек решили поехать в Москву. За несколько дней до поездки к ним домой пришли полицейские.

«Сначала гуковская полиция по всем ходила — они нормально общались, говорили: ну вы подумайте, может, не надо ехать, мы вам не советуем. Потом из Ростова полицейские приехали и тоже начали семьи обходить. Они уже пугали. «Вы поедете, вас там арестуют, оштрафуют», «подумайте о семье» и даже: «если вы поедете, ваши дети в полицию никогда работать не устроятся». Половину наших удалось отговорить. Звонили, отказывались — то они заболели, то дети заболели, то непредвиденные обстоятельства. Ну я понимаю, вычеркивала и все», — говорит активистка.

«За нами должно было прийти два двухэтажных автобуса. Мы пришли вчера к «Кингкоулу» в пять вечера. Там уже полиции около сотни стоят. Сказали, что проводят операцию по борьбе с террором, называется — «Анаконда». Автобусов нет. Дороги, вроде как, заблокированы. Мы звоним перевозчику, он говорит, что вопрос решается. Несколько часов стояли на морозе. Короче, им удалось отговорить собственника транспорта. И никуда мы из Гуково не уехали. Сегодня сделали с депутатами телемост, а еще 10 человек на личном автотранспорте пытаются добраться до столицы», — подытожила она.

Напомним, 2200 сотрудников угольной компании «Кингкоул» два года не получают зарплату. Сумма задолженности составляет 350 миллионов. Компания проходит процедуру банкротства, шахты затоплены, директор «Кингкоула» Владимир Пожидаев находится под арестом с 12 августа. Шахтеры ежедневно пикетируют офис компании, держали две голодовки. Они требуют возмещения задолженности от государства, так как ни прокуратура, ни губернатор, ни министерство энергетики не реагировали на письма шахтеров о разрушении шахт и накапливающихся задолженностях и фактически допустили уничтожение лучших угольных шахт страны.