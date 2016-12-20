Гражданских активистов Ирину Яценко, Игоря Клочкова, Наталью Клокову, Романа Рословцева, Николая Игрокова, Сергея Ожича и журналиста «Радио Свобода» Ивана Воронина, а также французского журналиста Пьера Хаффнера, задержанных на улице Мясницкой, отпустили из ОВД.

«Активисты планировали провести акцию, но на момент задержания просто шли по улице. Сначала человек в штатском напал на Пьера, толкнул его. Подъехала машина, из нее выбежали полицейские, схватили нескольких человек. Что именно происходило, я не видел, так как настраивал камеру. Потом подошли ко мне, взяли под руки и повели в машину. Слова о том, что я журналист, проигнорировали», — рассказал Иван Воронин «Новой газете».

По словам Воронина, изначально их отвезли в ОВД «Китай-город», но там активистов якобы не приняли. Затем на фургоне без знаков полиции увезли в неизвестном направлении. Как написал на личной странице в фейсбуке Рословцев, их «катали» по Москве и не отвечали на вопросы, после чего доставили в ОВД «Красносельское».

«Претензии никому так и не предъявили, активисты написали заявление о покушении на французского журналиста. У нас проверили документы и отпустили», — добавил оператор «Радио Свобода».

Ранее во вторник ОВД-Инфо сообщило, что активистов задержали во время прогулки неподалеку от здания ФСБ на Лубянской площади.