Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Берлине, передает со ссылкой на сообщение связанного с ИГ агентства Amaq.

Полиция отпустила задержанного накануне гражданина Пакистана, которого подозревали в причастности к теракту. Прокуратура заявила, что отсутствуют улики, доказывающие его вину.

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Ранее издание Die Welt сообщило, что берлинская полиция задержала не того человека, а настоящий исполнитель теракта все еще находится на свободе.

Напомним, накануне вечером на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. В результате трагедии погибли 12 человек. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Атаку признали терактом.

В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека: один из них был найден мертвым. Как выяснила полиция, он был гражданином Польши.