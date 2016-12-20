ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Берлине, передает со ссылкой на сообщение связанного с ИГ агентства Amaq.
Полиция отпустила задержанного накануне гражданина Пакистана, которого подозревали в причастности к теракту. Прокуратура заявила, что отсутствуют улики, доказывающие его вину.
Ранее издание Die Welt сообщило, что берлинская полиция задержала не того человека, а настоящий исполнитель теракта все еще находится на свободе.
Напомним, накануне вечером на рождественском рынке в Берлине грузовик врезался в толпу. В результате трагедии погибли 12 человек. Ярмарка проходила в центре города у мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Атаку признали терактом.
В момент трагедии в кабине грузовика находилось два человека: один из них был найден мертвым. Как выяснила полиция, он был гражданином Польши.