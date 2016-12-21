Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал организацию ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена ответственной за убийство посла России Андрея Андрея. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщает издание Hurriyet.

В ответ глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби назвал слова о причастности Гюлена лживыми. «Это совершенно абсурдные обвинения, абсолютно лживые и абсолютно не имеющие в основе ни грамма правды», — сказал спикер дипломатического ведомства.

Кирби также рассказал, что Керри в телефонной беседе с Чавушоглу «выразил озабоченность исходящей от Турции риторикой, касающейся американской причастности, молчаливой поддержки этого ужасающего убийства, только потому, что Гюлен находится в США».

Напомним, турецкие власти считают Фетлхуллаха Гюлена организатором июльской попытки военного переворота в стране. Сам он такую версию отрицает.

Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре российской фотовыставки. Нападавший выстрелил в него несколько раз со спины. Как выяснилось, он был действующим полицейским. Также в результате нападения были ранены три человека.

После убийства стрелявший стал выкрикивать исламистские лозунги. Вскоре он был убит полицией. В российском МИДе квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».