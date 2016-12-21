МИД Турции обвинил в убийстве российского посла движение Гюлена
Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал организацию ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена ответственной за убийство посла России Андрея Андрея. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри, передает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщает издание Hurriyet.
В ответ глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби назвал слова о причастности Гюлена лживыми. «Это совершенно абсурдные обвинения, абсолютно лживые и абсолютно не имеющие в основе ни грамма правды», — сказал спикер дипломатического ведомства.
Кирби также рассказал, что Керри в телефонной беседе с Чавушоглу «выразил озабоченность исходящей от Турции риторикой, касающейся американской причастности, молчаливой поддержки этого ужасающего убийства, только потому, что Гюлен находится в США».
Напомним, турецкие власти считают Фетлхуллаха Гюлена организатором июльской попытки военного переворота в стране. Сам он такую версию отрицает.
Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре российской фотовыставки. Нападавший выстрелил в него несколько раз со спины. Как выяснилось, он был действующим полицейским. Также в результате нападения были ранены три человека.
После убийства стрелявший стал выкрикивать исламистские лозунги. Вскоре он был убит полицией. В российском МИДе квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».