В Иркутске 11 человек задержаны по уголовному делу о гибели 58 человек после употребления «Боярышника», передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу. Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия», — заявил представитель полиции на заседании городской комиссии по ЧС, которого процитировали в пресс-службе.

По словам представителя мэрии, часть из задержанных связаны между собой.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в свою очередь отметил, что некоторым из них уже предъявлены обвинения. Однако он не уточнил, избрана ли им мера пресечения, поскольку этот вопрос лежит в компетенции правоохранительных органов.

По данным властей региона, от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» в Иркутске погибли 58 человек, еще более 100 пострадали. После введения режима ЧС в Иркутске и области за ночь не было зарегистрировано ни одного смертельного случая отравления. Запрет на продажу будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.