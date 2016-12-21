Россия не включена в список угроз национальной безопасности США, составленной администрацией избранного президента Дональда Трампа, пишет во вторник Foreighn Policy.

Среди приоритетов оборонной политики оказались борьба «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), контроль действий Китая и КНДР, модернизация вооруженных сил США, снятие ограничений на их финансирование, противодействие кибератакам и более эффективная работа Пентагона.

В администрации избранного президента заявляют, что этот документ нельзя считать исчерпывающим, он еще будет дополняться, отметил источник в переходной команде Трампа. «Будет ошибочно предполагать, что упомянутые в документе пункты — все приоритетные темы для избранного президента», — сказал он.

Заместитель главы пресс-службы Пентагона Гордон Троубридж заявил, что это дело переходной команды — расставлять свои приоритеты.

Ранее на заседании сенатского комитета по международным делам глава объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд говорил, что Россия представляет угрозу нацбезопасности США, директор национальной разведки Соединенных Штатов Джеймс Клэппер включил РФ в список приоритетных угроз, а Общественный совет США назвал конфликт России с НАТО главной угрозой 2017 года.