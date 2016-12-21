Число отравившихся насмерть суррогатными спиртсодержащими средствами в Иркутске достигло 60 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

«На текущий момент 60 погибших от употребления суррогатных спиртосодержащих средств. (Новые жертвы) скончались не в медицинских организациях: тела были доставлены в наше бюро судмедэкспертизы», — рассказали в ведомстве.

Всего с учетом умерших от отравлений отравились настойкой в Иркутской области 105 человек. Из них 40 находятся на стационарном лечении, еще пять выписаны в связи с улучшением состояния здоровья.

Ранее стало известно, что по делу об отравлении задержали 11 человек, части из них уже предъявили обвинения.

По факту массового отравления «Боярышником» в Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.