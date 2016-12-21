Средняя цена пачки сигарет в 2017 году вырастет и может составить около 220 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Министерства внутренних дел.

Рост цен на сигареты из-за повышения акцизов подтвердили газете и в управлении «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Подобная цена установится из-за повышения акцизов на табачную продукцию, вступающих в силу с 1 января 2017 года.

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — цитирует издание письмо замглавы МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс с нового года минимальный акциз на табачную продукцию вырастет на 26% после индексации Минфина на 10%. В настоящее время средняя цена пачки сигарет составляет около 90 рублей.