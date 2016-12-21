Президент России Владимир Путин перенес на день свою ежегодную пресс-конференцию для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с убитым послом России в Турции Андреем Карловым, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — рассказал он.

Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень. Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, во время открытияв Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападавший оказался местным сотрудником полиции. После убийства он начал выкрикивать лозунги о Сирии и Алеппо. Вскоре он был убит местными полицейскими.

В министерстве иностранных дел убийство назвали происшедшее терактом. МИД Турции считает, что нападение якобы является провокацией движения ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти также считают организатором июльской попытки военного переворота в стране