Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко на два месяца помещен под домашний арест, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Фрунзенского суда Владивостока.

Ходатайство было подано в связи с уголовным дело о покушении на мошенничество.

Сидоренко был задержан в ночь на среду, 21 декабря, в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы края.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении Сидоренко. Ранее обыски прошли у брата чиновника — директора ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко.

Тайфун «Лайонрок» обрушился на Приморье в конце августа. В результате было подтоплено 170 населенных пунктов, разрушено около 550 километров дорог и 115 мостов. Губернатор края Владимир Миклушевский в декабре объявил, что ущерб, нанесенный стихией, состаивл более 7 млрд рублей.

Сергей Сидоренко занимается в администрации Приморского края вопросами сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Он занимает эту должность с 2012 года.