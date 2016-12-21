Власти США заявили о крупнейшей с 1972 года передаче Японии части территории — Токио получит 21 и 22 декабря часть территорий американских военных объектов на острове Окинава. Об этом говорится в сообщении в фейсбуке ВВС США в Японии.

В данный момент на этих территориях ​расположены американские военные объекты.

Передача земель будет официально подтверждена на двух церемониях — 21 декабря в Токио и 22 декабря в Наго на Окингаве.

«По завершении, возвращение 9909 акров будет крупнейшим возвращением земель японскому правительству с окинавского возвращения в 1972 году», — заявил генерал-лейтенант Джерри П. Мартинез.

По словам командующего морскими экспедиционными войсками США в Японии генерала-лейтенанта Лоуренса Николсона, сокращение тренировочного полигона в Окинаве не повлияет на приверженность и способность США «работать с правительством Японии и силами самообороны». Он добавил, что Вашингтон намерен продолжить политику возврата земель.

Договор о возвращении территорий был подписан в 1996 году, но реализация договоренностей была отложена на неопределенный срок в 2002 году. Япония обязуется построить на этих территориях шесть вертолетных площадок для нужд вооруженных сил США, две из них уже построены.