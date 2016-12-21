В субботу, 24 декабря, в Архангельске представят трехметровый памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщил «Новой газете» инициатор установки, депутат архангельской Гордумы от КПРФ Александр Афанасьев.

Памятник продемонстирируют на автостоянке у торгового центра. Афанасьев надеется, что монумент установят на проспекте Троицкого в центре города и готовит для этого нужные монумента

Памятник представляет собой трехметровую стелу и бюст из гранита и бронзы. «Такого изображения Сталина еще не было. Воротничок его шинели слегка отогнут, будто его колышет ветер, а сам Сталин недвижим, не сгибается. Теперь мы имеем для столицы Поморского Севера свой, авторский, нигде не повторяющийся памятник — символ, призванный сплотить российский народ», — цитирует Афанасьева FlashNord.

Памятник Иосифу Сталину в Архангельске коммунисты хотят открыть к очередной годовщине революции 1917 года. pic.twitter.com/xzPBFovIUE — RB (@ARBARB151) October 27, 2016

В мае топонимическая комиссия не одобрила его установку в Парке Победы. Тогда инициативная группа договорилась об установке памятника на частной территории.

Хотя официально памятник представят в субботу, его установили тайно еще в октябре. Он появился на автостоянке торгового центра «Бум».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что не поддерживает идею установки памятника, по его мнению, музея генералисимусса в Сольвычегодске достаточно. При этом мэр Архангельска Игорь Годзиш высказался за установку монумента.

В сентябре Художественный совет Новосибирска отверг идею поставить памятник Сталину у здания мэрии. Инициативная группа предлагала «поменять голову» стоящему в центре Новосибирска памятнику Владимиру Ленину, но это предложение также отклонили.