Госдума приняла в третьем чтении законопроект о правилах применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия к заключенным, который получил в прессе название «закон садистов», передает RNS.

В окончательной редакции документа прописано, что физическая сила, спецредства и оружие не могут применяться к заключенным за нарушение режима содержания. По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, это является наиболее существенной поправкой.

В поправках ко второму чтению парламентарии регламентировали возможность оказания медицинской помощи в случае причинения телесных повреждений после применения физической силы или спецсредств.

Кроме того, депутаты ввели ограничения при применении спецсредств, в частности электрошокеров, а также установили единые правила применения резиновых палок по аналогии с принятыми в других силовых структурах.

Законопроект запрещает нахождение с огнестрельным оружием на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов, за исключением случаев, установленных законом. Крмое того, сотрудники ФСИН не могут открыто носить спецсредства на территории пенитенциарного учреждения.

Применять спецсредства сотрудники ФСИН смогут для пресечения неповиновения или противодействия со стороны заключенных, но лишь в случае, если жизни и здоровью сотрудника угрожает опасность.

Кроме того, согласно законопроекту, сотрудник пенитенциарной системы не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если в результате могут пострадать случайные лица.