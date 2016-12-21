Число жертв массового отравления настойкой «Боярышник» в Иркутской области достигло 62 человек, сообщили «Новой газете» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

На данный момент в местных больницах находятся 36 человек, отравившихся суррогатными спиртосодержащими средствами, еще пятерых выписали по улучшению состояния здоровья, четверо отказались от медицинской помощи.

В общей сложности от отравления пострадали 107 человек.

Массовое отравление суррогатным спиртом произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с 17 декабря. По предварительным данным, они пили парфюмерное косметическое средство, так называемый концентрат для ванн «Боярышник». Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате.

В связи с массовой гибелью в понедельник в Иркутске был введен режим ЧС. Уголовное дело возбуждено по статье «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.