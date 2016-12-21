Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, которые позволят на государственном уровне регулировать сферу производства и оборона спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил, в частности, ужесточить правила производства и оборота пищевой и парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции, бытовой химии и средств личной гигиены. Он уточнил, что речь идет о лицензировании деятельности по производству такой продукции. Также президент поручил ужесточить правила розничной торговли лекарствами со спиртом, ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции.

В перечне поручений также есть предложение пересмотреть действующие ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения потребления гражданами суррогатного алкоголя.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он должен будет отчитаться до 31 марта 2017 года.

Кроме того, министерство здравоохранения намерено ограничить продажу в аптеках спиртосодержащих лекарств и настоек, например из боярышника. Об этом заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников. По его словам, объем таких лекарств может быть ограничен флаконами 25 мл и будет отпускаться не более двух в одни руки.

Также для спиртосодержащих лекарств Минздрав предлагает ввести нулевой акциз — чтобы усилить контроль за продажами таких товаров.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление людей спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, в результате погибли 62 человека.