Сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх» взяза на себя ответственность за убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова, сообщает иранский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на заявление боевиков. Об этом же сообщает газета «Аль-Яум ас-Сабиа». На ее сайте опубликовано заявление альянса группировок.

Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря. Его в спину застрелил полицейский, оказавшийся сторонником исламистов. После того, как он расстрелял Карлова и стоявших поблизости, боевик начал кричать лозунги о Сирии и Алеппо. Вскоре местные полицейские застрелили боевика.

В ходе расследования задержаны 13 человек, среди них мать, отец, сестра и другие родственники стрелявшего в дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в убийстве посла сторонников движения ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена, которого ранее турецкие власти обвиняли в причастности к попытке военного переворота в стране.

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«Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») — коалиция оппозиционных правительству Сирии вооруженных группировок. Она была образована в марте 2015 года. С тех пор боевики коалиции действуют в провинциях Идлиб, Хама и Латакия.