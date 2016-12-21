В течение ближайших семи лет Сбербанк закроект 30-50% своих отделений, заявил глава банка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас приостановили закрытие сельской сети, и в городах мы будем закрывать только те отделения, которые не будут пользоваться спросом. Мы не будем делать что-то, что будет искусственно выталкивать людей из отделений», — цитирует Грефа Интерфакс.

В то же время он заверил, что банк не предполагает сокращать сеть банкоматов.

Греф также прокомментировал ситуацию с отделениями банка на Украине. «В целом мы продолжаем работу в Украине. Наши активы сжимаются пока, мы не видим какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка, продолжаем работать», — сказал Греф. Он отметил, что на Украине «практически каждую неделю происходят какие-то инциденты», связанные со Сбербанком.