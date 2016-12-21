Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал частичное нарушение прав граждан Грузии в связи с их выдворением из России осенью 2006 года и обязал Россию выплатить истцам 70 тысяч евро в качестве компенсации, сообщает Интерфакс.

В суд поступил иск Лии Шиошвили, пожаловавшейся на то, что ее депортировали осенью 2006 года, когда она была на восьмом месяце беременности, вместе с ней также были четверо несовершеннолетних детей.

ЕСПЧ постановил, что в отношении Шиошвили были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека («запрет бесчеловечного обращения с людьми» и «право на эффективное средство правовой защиты») и постановил Россию выплатить ей 30 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба.

Также ЕСПЧ рассмотрел иск Нино Дзидзавы, пожаловавшейся на обстоятельства депортации из России в Грузию, во время которой скончался ее муж. Суд также усмотрел признаки нарушения двух статей конвенции («запрет бесчеловечного обращения с людьми» и «право на жизнь») и постановил выплатить компенсацию морального ущерба в размере 40 тысяч евро, а также возместить судебные издержки.

Кроме того, Страсбургский суд признал нарушение прав по семи другим аналогичным жалобам, которые были объединены в одно производство и которые были поданы в разное время девятнадцатью гражданами Грузии. Решение о компенсации по этим жалобам будет вынесено позже.