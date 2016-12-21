Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не подтвердила перевод осужденного активиста Дадина в одну из колоний в Алтайском крае.

Как сообщила омбудсмен «Новой газете», она отслеживает ситуацию с Дадиным и регулярно контактирует с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) по поводу этапирования Дадина в другую колонию.

«Я на связи со ФСИН, мне докладывают о его самочувствии. Знаю, что ему дают дополнительное питание, что от него нет сейчас каких-либо претензий или обращений, что ФСИН с его женой на связи. Согласно нормативным актам, о месте отбывания наказания сообщают только после прибытия в колонию. Пока этап продолжается», — сказала Москалькова.

По словам уполномоченной, этапирование осужденных в колонию может занимать «и месяц, и полтора месяца, по разному», поэтому говорить о конкретных сроках не представляется возможным.

«Я не могу от них (ФСИН – ред.) требовать сообщать эту информацию (о месте отбывания наказания – ред.) раньше, чем они должны сделать это по закону. У меня просто нет таких полномочий», — объяснила омбудсмен.

Уполномоченная по правам человека добавила, что после прибытия осужденный дает согласие на разглашение информации о своем местонахождении.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что Ильдара Дадина перевели в одну из колоний города Рубцовска в Алтайском крае. Ни в одной из четырех колоний Рубцовска «Новой газете» на дали информацию о прибытии Ильдара Дадина.

Накануне жена активиста Анастасия Зотова получила ответ из регионального управления ФСИН по Кировской области о местонахождении Дадина.

«Уведомление родственников осужденных об их местонахождении производится по письменному заявлению самих осужденных. Согласие субъекта, в данном случае, а также письменные заявления об уведомлении родственников о его местонахождении отсутствуют», — говорится в официальном ответе ФСИН.

Напомним, в начале декабря Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание. Дадин неоднократно заявлял, что администрация колонии применяла пытки к нему и другим заключенным с санкции начальника исправительного учреждения. По результатам проверки Следственный комитет не нашел подтверждения словам активиста.

После этого руководство ФСИН заявило, что намерено подать к Дадину иск о клевете. ФСИН предварительно оценила стоимость затрат, которые служба понесла в связи с заявлением осужденного активиста о пытках, в 1 млн рублей.

Между тем, член комиссии Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Игорь Каляпин после посещения сегежской колонии заявил, что «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».