В 2016 году в России сразу восемь некоммерческих организаций, занимающихся борьбой с ВИЧ, были внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов», рассказала «Новой газете» член совета некоммерческого партнерства «Эсверо» (объединяет 14 российских НКО) Елена Романяк.

По ее словам, проверки организаций начались в 2014 году, однако именно в текущем году их одну за другой стали включать в реестр «инагентов». Романяк отметила, что в 2014 году вышли методические рокомендации Роспотребнадзора, которые рекомендовали НКО проводить работу по борьбе с ВИЧ, в частности, раздавать шприцы, презервативы, проводить тестирования и др.

«Мы всегда были исключением. Депутаты говорили, что мы не попадаем под закон об инганетах. Однако в этом году наметился тренд. С начала года Минюст в разных городах вносит НКО, которые занимаются борьбой с ВИЧ, в реестр иностранных агентов. Мы сами в него попали», — рассказала Романяк.

Первой в реестр была включена НКО «Социум» из города Энгельск в Саратовской области, затем — «Эсверо». Вслед за этим в реестр занесли НКО «Панацея» (город Кузнецк, Пензенская область), «Эра здоровье» (Екатеринбург), «Сибальт» (Омск) и московский Фонд имени Андрея Рылькова (Москва).

Сразу две НКО из Самарской области оказались в реестре ингентов за последнее время. В октябре Минюст включил в него «Ассоциацию медицинских работников Чапаевска», а два дня назад, 19 декабря, и автономно некоммерческую организацию «Проект Апрель».

Как сообщает «Коммерсант», региональное управление Минюста включил в реестр и оштрафовал НКО «Ассоциация медицинских работников Чапаевска» за медицинские исследования. Поводом послужили гранты, которые она более 12 лет получает от Гарварда на исследование здоровья жителей зоны экологического бедствия. Действия врачей по профилактике ВИЧ Минюст назвал «противоречащими национальным интересам России». НКО подала апелляцию на решение ведомства.

При этом, отмечает издание, в 2014 году региональный Минюст дважды проверил данную ассоциацию, и пришел к выводу, что НКО не ведет политической деятельности. Однако в октябре 2016 года те же самые чиновники изменили свое мнение и потребовали добавить ассоциацию в список «иностранных агентов».

В качестве политической деятельности руководителю организации Олегу Сергееву вменили его членство в совете НКО при Самарской губернской думе и участие в заседаниях двух комиссий — по физкультуре и здоровому образу жизни и по оказанию социальных услуг населению.

В 2013 году комиссия поддержала законопроект областной думы о запрете рекламы сигарет на остановках и в магазинах, а в 2015-м — рекомендовала областным депутатам добавить в закон «Об основах охраны здоровья граждан» фразу «граждане несут ответственность за сохранение своего здоровья».

Официальные письма в поддержку ассоциации направили ученые Института генетики и Института прогнозирования РАН, главный нарколог Чапаевска, а также занимавший пост мэра Чапаевска Дмитрий Блынский (досрочно подал в отставку в ноябре 2016 года).